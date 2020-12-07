新北市蘆洲區一位男子去年9月間酒醉返家，見患有中度智能障礙的外甥女在家，不顧年幼女兒在一旁，將外甥女拉到床上強壓性侵得逞，完事後見男子見兒子在房外，竟仍回答「還沒有進去」，受害人母親得知實情後，男子才下跪認錯。新北地院今依對心智缺陷之人犯強制性交罪判處男子7年徒刑，全案可上訴。

判決指出，男子明知外甥女領有中度智能障礙手冊，但喝酒返家後仍將外甥女拉至房內，儘管外甥女頻頻哭喊「我不要」，男子仍強壓她性侵，事後男子穿著內褲從房內走出被小兒子撞見，面對兒子質問，男子卻回覆還沒有進去，直到外甥女吞藥企圖輕生，事情才曝光，男子才向外甥女母親下跪道歉。

外甥女訊問時向檢警透露，13歲時曾被男子帶到社區地下室強暴，事後被社區警衛撞見，也曾向外公哭訴，但因事隔多年，當年沒有驗傷或採集生物跡象證明，因此檢方未針對此部分起訴男子，但男子酒後強制性侵外甥女事證明確，依乘機性交罪嫌起訴。

新北地院認為，男子強押外甥女性侵屬人倫慘案，他雖以19萬元與外甥女和解，但難以認定是真心悔過，因此依對心智缺陷之人犯強制性交罪判處7年有期徒刑，全案可上訴。

(中時 )