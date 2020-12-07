烘焙原料大廠德麥（1264）7日公告11月合併營收4億元，創下歷來同期新高，年增14.06％；累計前11月合併營收38.76億元，亦改寫歷史新高紀錄，年增6％，已完全走出上半年受疫情影響的陰霾，不僅重返成長軌道，以此趨勢來看，全年度業績有機會續創新高！

德麥發言人邱俊榮表示，11月營收增長來自台灣、中國大陸、馬來西亞、香港四大市場同步成長，其中，占比最高的台灣市場營收年增18.1％，主要來自新品「Elle & Vire」愛樂薇的貢獻，加上近期因應「LESCURE」萊思克盃國王派冠軍賽，推出國王派產品，也讓萊思克業績逐漸增加。

德麥日前甫宣布將舉辦「法國萊思克盃國王派冠軍賽」，總獎金價值超過新台幣20萬元，即日起受理報名至12/18中午截止，預計將選出8強進入決賽，再於12/27～12/28決賽中選出今年度的國王派冠軍，12/28決賽當天還將透過youtube平台進行現場直播，希望透過國王派的推廣，讓國人認識這道美味的法式甜點。

此外，中國大陸部分，邱俊榮指出，主要來自於溫州一鳴、爸爸糖吐司、南洋大師傅、貴州惠誠等渠道的增加，但上海、深圳、北京等一線城市大客戶的業績仍未完成恢復，此消彼漲下，以原幣計算11月業績年增率僅5.13％，但因11月人民幣升值幅度於今年度首次超過台幣，換算成新台幣成長率為5.67％

另外，馬來西亞跟香港市場部分，邱俊榮指出，如以原幣計算，馬來西亞11月業績年增34.79％，主要來自大客戶幫國際速食大廠代工的甜點穩定成長中，加上DIY原料店的成長；香港11月業績年增49.21％，主要是港澳當地及出口部分皆有成長。

儘管馬來西亞、香港兩大市場合計，占德麥整體營收比重尚不到一成，但邱俊榮說，明年馬來西亞將新增代理全系列乳製品，加上全力拓展DIY原料店，估計明年增長可期；香港部分也在跟大客戶關係更緊密下，預估12月乃至於明年表現也相對樂觀。

(工商 )