台北萬華艋舺青山宮遶境活動，是台北市年度3大文化盛事，但近3天以來因現場高分貝、鞭炮連3天響徹雲霄，令不少居民相當困擾。在地萬華人更灌爆在地無黨籍立委林昶佐臉書，怒轟「後悔投給你」，也有網友湧入青山宮臉書批評。對此，青山宮也PO文致歉。

，今年適逢青山宮165周年，加上重現北港媽祖朝天宮媽祖來訪，讓今年的青山王祭活動更顯熱鬧，但青山宮遶境鞭炮放整晚，今早還引起民宅頂樓失火，導致當地居民打爆1999專線。台北市長柯文哲今（7日）出席市府活動，會後被媒體問及「是否開罰？」柯表示，法不溯及既往，市府會針對這件事情做檢討後，再公布該如何做處置。

對於萬華在地民眾及鄰近新莊板橋三重人被吵到徹夜難眠，林昶佐指出，艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，如何在傳統與現代之間兼顧平衡，與時俱進，一直都是他們努力的目標。除了柯文哲、林昶佐臉書被灌爆罵翻，民眾也紛紛湧入總統蔡英文臉書抱怨，「能否請蔡總統在傳承文化時，也關心附近居民安寧」。

而最大事主青山宮，傍晚透過臉書粉專PO文回應，「對於幾天的盛典，爆竹、煙火、噪音、時間過晚等。我們會通盤檢討。時空背景環境不同，如何兼顧文化信仰與現實，艋舺青山宮管理委員會一定會有所改善，對於這次活動影響廣大市民我們深感抱歉。未來我們必將改變讓信仰與現實融合」。

(中時新聞網)