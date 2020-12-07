連江縣政府明年3月27日將舉辦「2021馬祖北竿硬地超級馬拉松」，由於北竿地形陡峻起伏多變、形成獨有的天然賽道，跑友們稱為「最硬賽道」，沿途還可欣賞戰地風光，網路報名即日起至12月31日，交通旅遊局長林長青表示，賽事分為50公里、25公里、12.5公里及3公里，12.5公里已額滿，歡迎各地跑者一起共襄盛舉。

林長青說，硬地超級馬拉松因為地形高低起伏多變，形成一個獨有的天然賽道，且沿途可欣賞芹壁傳統聚落、鬼斧神工的海岸線、馬祖特有的戰地軍事設施，都是其他賽事中少有，此外，馬祖許多特產都很值得品嘗。

賽事自2017年開始舉辦，延續以往賽道，從北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，行經中正路、中山路、北竿大道、？里村、尼姑山小徑折返、北竿大道、環島北路、芹壁村、環島東路再回到北竿塘岐村迎賓館前廣場。

賽道1圈總長為12.5公里，競賽組別50公里的超級馬拉松組，4圈挑戰時間8小時、限額200人；25公里的超半程馬拉松組，2圈挑戰時間為4小時、限額500人；12.5公里的初階馬拉松組，1圈挑戰時間為2.5個小時、限額500人；此外，還有適合親子一起參加的3公里健康樂活組，限額300人。

林長青說，比賽將於2021年3月27日上午7時於北竿鄉塘岐村迎賓館前廣場正式鳴槍起跑，網路報名即日起至12月31日，統計至昨日止，50公里已有114人報名、25公里321人報名、12.5公里500人報名額滿、3公里73人報名，50公里的極限挑戰等著全世界的好手前來共襄盛舉。

交通旅遊局表示，為吸引跑者報名，報名即贈送參賽禮，包含紀念T恤、紀念風衣（健康樂活組除外）、賽事手冊等。完賽禮則有完賽紀念酒、紀念毛巾及完賽獎牌、成績證明書等（健康樂活組僅有成績證明及紀念毛巾），另外超級馬拉松還有豐富獎金等著跑者來挑戰。

(中時 )