上星期六晚間，南澳洲的夜空出現一道火流星，科學家對此興奮不已。原來這個火流星是「隼鳥2號」(Hayabusa-2)所投放的返回艙，裡頭有龍宮小行星(Ryugu)的岩石樣本。幾小時之後，搜尋團隊成功找到了完整無損的返回艙。這絕對是日本太空探測史上最成功的一次任務。

BBC報導，當隼鳥2號的返回艙高速衝入大氣層後，研究團隊就等待它訊號重新放送的時候，在當地時間清晨04:37，團隊終於確定了返回艙的訊號。之後，直升機立即趕往附近。

過程還是有些小小曲折，日本航太局（Jaxa）的中澤智（Satoru Nakazawa）說，由於天色很暗，所以我們的直升機在暗夜中尋找小小的返回艙相當不容易，直升機屢屢錯過訊號發射點。

中澤智說：「我們飛越了該地區很多次，我想那可能就是附近了。終於等到太陽升起，我們可以目視四週環境，然後就看到一個降落傘掛在樹上。我就想：『哇，我們找到了！』」

隨後，這枚返回艙送到快速檢查室進行檢查，科學家要從容器內部收集氣體進行分析，瞭解返回艙是否有破損。

在確定一切都完整後，這個16公斤的返回艙將空運到日本相模原市，也就是日本航太局的所在地，由日本航太局進行之後的分析研究。

團隊指揮官津田雄一博士在星期日的記者會上說：「隼鳥2號到家了，我們收集到了龍宮寶藏盒，也就是完成了膠囊的回收。」

這是日本最成功的一次太空任務，在隼鳥2號返回地球之前，這具探測器花了1年多的時間，調查龍宮小行星，其間歷經2次軟登陸以採集小行星表面岩屑，然後返回地球。在接近我們的星球時，隼鳥2號準確的釋放返回艙，然後它將繼續它的旅行，再次啟動引擎，向另一個小行星推進。

日本太空科學研究所（ISAS）總幹事國中均博士說：「我們是在2011年開始研發隼鳥2號，看到如此傑表現，我認為我的夢想成真了。」

他表示,隼鳥2號按計劃完成了所有工作，是100％完成。因此，我們將可以很有信心的繼續進入下一階段的太空探測任務。

Hayabusa2 capsule returns to Earth

下一階段將執行一項名為MMX的任務，該任務的目的是從火星最大的衛星-火衛一(福博斯,Phobos，意為害怕)，收集100公克以上的樣品。

多數的小行星位在火星與木星之間，一般認為小行星是太陽系形成後，剩下的材料，它們幾億年來就沒有什麼變動，是太陽系最古老的物質群，因此瞭解小行星，有助於我們瞭解行星的形成，包括地球的形成過程。

其中一個謎題是海洋的來源，長期以來，人們一直認為，地球上的水，可能是古代的彗星所帶來的，但是最近的研究發現，彗星水的化學特徵，有很大一部分時與我們海洋中的水，相當不同。彗星中的水，重水的比例太高了。

因此另一種看法認為，小行星也含有結晶水，而且水的成份與海洋非常接近。龍宮就可以證明這個說法究竟正不正確。

(中時新聞網)