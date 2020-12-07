Prof. Alexander Kekulé, Virologe bei Lanz: "Das Virus ist aus Nord-Italien | 26.11.2020

一位個性隨和的德國病毒科學家最近在大陸爆紅，大陸媒體在他的照片上下了「還中國清白」的標題，網民則在網上稱頌「十億中國人感謝你！」。但是，他卻在得知這個訊息時大吃一驚，他極力澄清自己從未說過新冠病毒起源於義大利，是陸媒錯誤地引用他的研究報告並刻意宣傳，才造成誤大量的大陸民眾誤解。

最近德國哈雷市的生物安全研究所(Biosecurity Research)所長亞歷山大．凱庫勒(Alexander Kekulé)的名字頻頻出現在大陸官媒上，陸媒聲稱其研究證明義大利才是新冠病毒大流行開始的地方，不是中國大陸。

凱庫勒在接受《紐約時報》採訪時強調，這些純粹是陸媒的宣傳。他已經多次表示，他認為新冠病毒最早出現在中國大陸，病毒傳至義大利後發生變異，這些變異後的病毒造成歐美與其他國家疫情更加嚴重。

報導說，面對全球對大陸最初應對疫情不力的憤怒，大陸正試圖通過推動病毒起源於其他國家的理論，來改寫疫情的敘事。近來大陸官員多次表示，最初將新冠病毒帶入大陸的可能是來自海外的包裝食品，還有科學家發表論文提出了大流行可能是從印度開始的假設。陸媒也發表扭曲了一些外國專家說法，包括宣稱凱庫勒和世界衛生組織官員認為新冠病毒來自其他地方。

報導表示，中共近來一直在努力淡化大陸在早期應對危機上的失敗，並辯稱中共在遏制病毒傳播上獲得重大成功，以此彰顯其威權體制的優越性。從某些方面來看，大陸的策略與美國一些國會議員宣傳病毒是生化武器等理論來轉移美國抗疫不力的焦點，兩種做法非常類似。

幾個月來，報導指出，大陸官員曾多次公開散佈陰謀論，包括暗示可能是美國軍人將病毒帶到武漢。大陸一些專家和官員則更進一步，試圖給病毒起源的不實之詞披上科學的外衣，例如在論文中提出新冠病毒最早在義大利、西班牙或其他地方出現，然後再傳播到大陸。最近幾周裡則著重於另一個未經證實的理論：新冠病毒是從國外進口的冷凍包裝食品帶進大陸。

世衛組織緊急專案執行主任萊恩(Michael Ryan)最近表示，對病毒傳播到人身上的調查需要從發現首批病例的地方開始，那就是大陸的武漢，新冠病毒源於中國以外的說法是「極大的推測」。但是，大陸媒體並未報導萊恩的上述談話。

德國科學家凱庫勒在電視新聞中討論新冠病毒疫情時特別提到，很明顯這種病毒最早出現在中國大陸。但他批評歐洲官員應對疫情的說法，卻被大陸的中國環球電視報導為「全球新冠疫情大流行的起點是義大利北部」，這些錯誤引用的報導迫使凱庫勒出面澄清：「中國把所有的東西用於宣傳」，「我不得不對這種做法有所表示。」

報導認為，凱庫勒的努力在很大程度上是徒勞的。他的歐洲言論視頻片段已在大陸的網路上廣泛傳播。成千上萬的人已經分享了大陸官媒對其研究的報導，還留下了「十億中國人感謝你！」、「敢說真話的科學家不多了」等評論，網上還流傳著一個凱庫勒頭像上方寫著4個紅色大字的迷因：「不是武漢」。

(中時新聞網)