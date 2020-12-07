央行正式出手打房了，「楊四條」正式出爐。房市專家瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，楊總裁四大措施，將可望有效防堵炒房公司不當炒作，但是也恐將把游資打到轉進商用不動產。

央行總裁楊金龍今（7）日表示，為了促進金融穩定及健全業務，修正「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」，名稱改為「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，包括四大規定，自12月8日生效。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛今天表示，從「楊四條」來看，首先第一條就是呼應內政部對於私法人購置住宅的限購措施的具體作法，也是房地合一稅以來，設立炒房公司的超前部屬、防堵辦法。預期將會有效降低公司戶投資住宅的動能，對豪宅市場影響有限；但是對於中低總價市場的自住買方，則有保護作用，甚至引導旺盛的資金，流向生產投資或商用不動產。

黃舒衛表示，至於第二條，針對全國自然人購置第三屋的限貸令，跟之前2010年的做法相比，此次央行已非針對特定地區第二屋，反而限制範圍比10年前限定在台北市、新北市前縣轄市及台中、高雄特定區域，要大得多。另一方面，卻在合理的換屋、改善型、或因工作遷徙前提下，讓自住客仍有一定操作空間，不影響購屋權益。

另外針對第三條降低開發商的土融成數，並以第四條限縮餘屋貸款，黃舒衛表示，這等於卡住建商財務槓桿，而且在囤房稅無力之下，建商也無法把庫存當成資產，輕鬆融資套出現金，迫使業者加快去化餘屋，以健全財務狀況。預料此舉將減緩高槓桿建商搶地的熱況，也拉高中小型建商進場難度，建築投資業會面臨洗牌的挑戰。

不過，也有網友不領情央行「楊四條」，直指：「第三戶才開始..在搞笑嗎？」「預售屋紅單不在此限，下課。」「完全沒打到投資客！」

(工商 )