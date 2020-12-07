英國、德國和法國政府今天表示，伊朗打算在納坦茲（Natanz）的鈾濃縮廠安裝先進離心機，這些計畫讓人「深感憂慮」。

英德法三國政府指出，這些計畫違反了德黑蘭當局在2015年跟世界強權簽訂的一項協議。這項協議目的在於，透過禁止先進離心機來限制伊朗的核子計畫。

英德法還提到，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPoA）的協議是監督和限制伊朗核子計畫的最佳方法，也是目前的唯一途徑。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）上個月指出，伊朗已經在納坦茲的地下設施安裝且開始運轉先進離心機。

英德法政府表示：「伊朗最近向國際原子能總署宣布，打算在納坦茲的燃料濃縮廠（Fuel Enrichment Plant）再安裝3組先進離心機級聯，這違反了聯合全面行動方案，讓人深感憂慮。」

根據2015年簽訂的聯合全面行動方案，伊朗僅能使用較為簡單的離心機來進行鈾濃縮作業。

(中央社)