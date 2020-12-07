台南市一名莊姓老翁日前在路中間突然癱軟，所幸一旁警方及時協助。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市1名86歲莊姓老翁，日前牽著腳踏車獨自行走在永康區中正南路上，因行經車輛多且快，永康分局鹽行派出所員警上前關切，並護送至路旁，孰料老翁突然癱軟向後倒，所幸警方神救援，立刻上前攙扶，才不至於造成憾事。最後，老翁在警方協助下，搭上救護車送往醫院救治。

鹽行派出所員警陳俊哲、姜沛汝3日上午巡邏至中正南路與正南八街口時，見1名年長男子牽著自行車，獨自行走於路中央，陳、姜2員擔心中正南路車多、車速快，就於後方警示來車，陪同老翁穿越馬路，護送至路口。老翁表示，自己就住在巷內，可自行返家，而正當警方欲離去時，老翁突靜止不動、神情有異，最後疑似因身體不適突向後傾倒，好在一旁警方見狀立刻接住，才不至於倒地受傷。

老翁送醫後，陳、姜2員立即循線前往巷內詢問左右鄰居，在鄰長、鄰居的熱心協助下，讓警方順利聯繫上莊男的兒子，原來莊男外出購物後，返家途中疑似血壓過低瞬間暈厥，所幸員警主動關心與反應，才得以避免老翁受到更大傷害。

(中時 )