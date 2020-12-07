新冠疫情衝擊航空業，又有一家航空公司撐不住，宣布停飛所有航線。日媒報導，廉價航空公司日本亞洲航空5日廢除所有4條航線，其中包括飛往台北的1條國際航線，而價值約5.2億日圓（約1億4165萬新台幣）的機票將無望退款，顧客逾2.3萬人受影響。

共同社消息，隨著冠病疫情的影響，航空需求消失，日本亞航經營狀況惡化，10月即宣布放棄繼續開展業務，所有航班此前持續停飛。該公司同時也向日本國土交通部報告稱，本月5日廢除所有航線，包括札幌、仙台和福岡的3條國內航線以及飛往台北的1條國際航線。

亞航11月再向東京地方法院申請啟動破產手續，接到了禁止處理財產的「保全管理命令」，預計今後在地方法院決定啟動破產手續後處理財產，隨後該公司將註銷。

根據維基百科資料，日本亞洲航空（AirAsia Japan）是日本一家低成本廉價航空公司，成立於2014年8月，以日本名古屋中部國際機場為樞紐機場。當初以成田國際機場為國內第2基地、台灣桃園國際機場為海外基地。

(中時新聞網)