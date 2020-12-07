美國萊豬即將叩關，爭議還未平息，近期駐日代表謝長廷回台，針對核食議題表態，並與政府高層談及此事，引發國人食安疑慮。不過，行政院長蘇貞昌6日表示，未與謝長廷討論也沒有碰面。對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲在廣播節目中則砲轟謝長廷，是古今中外罕見的駐日大使，就是「助日代表」，真的是蠻丟人的。

針對不解禁日本東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP國際組織？謝長廷則說，精確的講，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，那麼台灣的貿易自由度會被質疑，反對我們加入的會更有理由，支持我們的力量會減低。日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。

對此，介文汲在廣播節目《千秋萬事》中直言，核食這件事民進黨內互相推責任，因為這件事受到國人極度譴責，所以謝長廷回來也沒說清什麼事情，但他的講法真的話中有話、有點詭辯，因為他強調要加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的話，若明年台灣繼續禁止核食，就很難加入；對此，他則是痛批，「這不就是威脅國人嗎？」

介文汲忍不住說，日本人都沒這樣講，且這話應該是日本派出外交官來放話，「怎麼是我們自己人回來放話、先嚇自己，坐實了幫助日本的代表，古今中外罕見的人當駐日大使，真的是蠻丟人的！」

(中時新聞網)