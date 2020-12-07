萬華地方年度盛事的青山宮「靈安尊王千秋聯合遶境大典」是台北重要的文化祭典，但因廟方舉辦盛大活動鞭炮聲整晚響不停，引爆居民怒火，甚至連總統蔡英文、立委林昶佐和台北市長柯文哲的臉書都被灌爆。對此，前立委沈富雄用自己的經驗提出建議，應該改用電子炮，同時他還認為政治人物應該不要去參加遶境。

沈富雄7日在政論節目《平論無雙》中表示，這次的事件應該是讓林昶佐有受傷，「道歉就沒事嗎？」，他還直言，自己當了4屆12年的立委，萬華也是他的選區，但12年的青山王繞境他一次都沒參加，而且每次要競選的時候，他的競選宣傳車要啟動，都要確認有沒有放鞭炮。

對於蔡總統也參加遶境活動，沈富雄分析，不知道總統是被慶典魅力所動？還是為壓力所迫？也許是林昶佐說服她？但她也大可不去，「講這些都沒有用啦， 因為它(繞境)有它存在的價值，老百姓喜歡的喜歡；有意見的有意見」。

沈富雄指出，台灣的民俗活動，沒有鞭炮走不動、不起勁，一定要靠鞭炮來撐，這個恐怕比鹽水蜂炮還兇、還猛，沈富雄還給出3點建議，一是此後這類活動，政治人物大家相約通通不要參加；二是所有的鞭炮要改成電子炮；三是所有的民俗專家應該深入檢討青山王的特點，有什麼正面的可以發揚光大？並發揚正面的部分，降低不必要的熱鬧。

(中時新聞網)