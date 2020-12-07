大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》找來女星PK才藝組團，節目討論度極高，就有電視台看中這個話題，找來多位各年齡層的男星來競賽才藝和人氣，節目《追光吧！哥哥》開播後果真吸引外界關注，不過陸網近日卻瘋傳，疑似節目內部文件外洩，還列出各男星的地雷列表，引發討論。

陸綜《追光吧！哥哥》邀請49歲陳志朋、45歲陳曉東、剛當爸的明道、汪東城、《三十而已》出軌人夫「許幻山」的男星李澤鋒以及21歲鮮肉丁澤仁等男星參賽，各個參賽者在影歌視等領域都各有成績，陣容一字排開超吸睛。

陸綜《追光吧！哥哥》內部文件疑流出，上面列出陳志朋、陳曉東、明道等男星的地雷。（圖／取材自追光吧哥哥微博）

不過網路上流傳一份《追光吧！哥哥》藝人禁忌文件，列出各男星的地雷，陳志朋是「不要大量提小虎隊，最好title也不要打小虎隊陳志朋」，明道是「不想提當爸爸的事情，盡量避開人父形象」，汪東城是不談「炎亞綸」與飛輪海相關，李澤鋒則是不要提「許幻山、渣男」。

陸綜《追光吧！哥哥》男星的地雷列表。（圖／取材自微博）

在文件中，唯獨演員付辛博的說明欄最短，只寫下「暫時無」，節目內部文件疑似外洩，引發網一片熱議，微博還以「追光吧哥哥 藝人禁忌點」登上熱搜，不過截至發稿前，節目尚未公開做出回應。

(中時新聞網)