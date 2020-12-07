萊豬明年就要正式進口台灣，駐日代表謝長廷與綠營民代也紛紛表示應該開放進口福島食品，又說進口核食是為叩關CPTPP，核食叩關看來也不會太久了。國民黨立委李貴敏質疑，是不是讓臺灣成為全球萊豬的回收場之外，也要讓台灣成為核食回收場？你們到底把民眾的健康當甚麼了？你們到底拿民眾的健康為代價換來甚麼東西？

李貴敏指出，民進黨政府之前信誓旦旦地說要以萊豬換取美台關係，到今天為止，行政單位還說可以提昇我們國際地位，但請問，我們跟美國建交了嗎？還是可以進入哪個組織？通通都沒有！那提昇了什麼國際地位？行政單位還矇我們說將來可以簽BTA、FTA，但拜登上周就說暫時美國不會簽任何BTA，這不是馬上被打臉嗎？

李貴敏表示，憲法保障人民「知」的權利，可是萊豬爭議事件從頭到尾，民進黨行政團隊從來沒有告知人民風險及犧牲人民健康究竟換了什麼？完全剝奪人民事實真相的權利。民進黨行政團隊憑什麼這樣子對付人民？要知道，民主國家裡面，人民才是國家的主人翁，行政單位只是來服務人民的！

李貴敏也提到，行政單位說將來要去美國查廠，可是美國同意你查嗎？舊廠部分就算查了牛，豬的部分查了嗎？什麼也沒有，祗知道唬弄人民！連那些專家學者在食安會議對開放萊豬提出針砭，有沒有食安疑慮，都不能明明白白告訴民眾，大眾知的權利又在哪裡？

李貴敏強調，人民健康無價，今天萊克多巴胺明明是禁藥，卻用各種理由試圖混淆視聽，為國外進口萊豬護航。真擔心行政官員會不會那一天腦筋短路，把萊克多巴胺給解禁了？

(中時 )