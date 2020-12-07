中國大陸海關總署官網最新公告，自7日起暫停受理澳洲Meramist Pty Ltd公司啟運的出口中國的牛肉產品進口申報。中澳關係持續緊繃下，這是中方對澳洲進口商品的又一管制舉措。

路透報導，海關總署官網的聲明中並未提及暫停進口的原因。不過市場普遍認為，這和兩國關係交惡有關。2020年5月，澳洲表態應對新冠病毒源頭進行詳細調查，惹怒中國。之後中國宣告暫停多家澳洲牛肉企業產品出口，中方的理由是，其中一家是因為檢出中澳兩國禁用藥物氯黴素，還有四家被指因違反檢疫要求。

另外，中國還對澳洲大麥徵收高額關稅，上周又宣佈對澳洲葡萄酒徵收臨時反傾銷稅。由於中國是澳洲最大的貿易夥伴，在中方刻意制裁下，最近幾個月澳洲龍蝦、牛肉、煤炭和木材出口均受重創。中國海關最新數據顯示，2020年前11個月，中國自澳洲進口較上年同期下降4.9％，還不到2019年全年的九成。

(工商 )