新北市擬修正食安自治條例，規範瘦肉精一率零檢出，全案明將送新北市議會一讀；據了解，國民黨團將發布甲級動員令，力拼修正案能順利逕付二讀，由於明為新北年度總預算審查最後一日，市長侯友宜下午也將到場感謝議會支持，侯是否與藍營合體反萊豬，備受矚目。

新北市議會今審完年度歲入歲出預算，明將審查年度基金會運用預算，總預算審查案才算正式落幕，隨即將續審本屆會期一讀案；其中食安自治條例的修正案被安排入列。

新北市衛生局表示，修正案將討論增訂「豬肉及其製品不得檢出乙型受體素」，並訂定相關罰則，若檢出超過安全容許量，可依《食安法》處6萬到2億以下罰鍰，若有檢出但未超過安全容許量，將處3萬以上、10萬元以下罰鍰，目前仍在議會審議中。

據了解，國民黨將發布甲級動員令，確保修正案能順利逕付二讀，目前國民黨在新北市議會占有33席，具有人數優勢。

值得注意的是，侯友宜明下午將現身議會向議員致謝，感謝議員一年來辛勞，至於是否和藍營合體展現反萊豬決心，備受矚目。

(中時 )