汪明荃和羅家英兩人之間的感情向來十分低調，雖然兩人各自都有過婚姻，恢復單身後的兩人因戲結緣，彼此攜手共患難，一起走過抗癌之路，在愛情長跑21年之後，耳順之年步入婚姻殿堂，至今兩人過著神仙眷侶般的生活，羨煞不少周圍好友。

昨(6日)汪明荃在自己的社群平台上分享和老公羅家英一同出遊的照片。兩人到了香港有名的「石澳沙灘」，她在貼文中說道：「往年家英哥經常在石澳做神功戲，與當地的街坊(鄰居)都成了好朋友，十幾年了，友誼不變，難得呀。」

汪明荃與羅家英牽手出遊 (圖/ 汪明荃微博)

石澳沙灘的沙不僅白且細，十分乾淨，汪明荃和羅家英也在沙灘上留下不少甜蜜合照，而後兩人牽手在街頭散步，雖然彼此不再年輕，但兩人的好感情卻在許多小細節上顯露無疑。

圖/ 汪明荃微博

看到汪明荃曬出的照片後，網友紛紛留言：「Lisa姐和家英哥拍拖遊石澳，顯得好甜蜜，好溫馨」、「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老」、「阿姐和家英哥好温馨」、「甜甜蜜蜜」、「這是我嚮往的生活，恬靜、安逸」。

(中時新聞網)