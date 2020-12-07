「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展，第6站來到台南光華高中。（校方提供／李宜杰台南傳真）

由台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展，第6站來到台南光華高中，於7日上午揭幕。與會來賓紛紛表示，學生能把每一張畫作的涵意與人生心情起伏，用故事表達，非常精彩。

光華高中學生莊諺旼解說，《回想》這幅畫作，把當時92歲的夏卡爾，在人生近百齡的過往，從在水深火熱戰爭的紅色，經歷追求希望的橘色，直到晚年用深邃的藍眺望巴黎時，心中充滿和平和寧靜，表示夏卡爾是一位享受人生的藝術家。

學生徐熙汝在準備《城市的天空》導覽時，認真了解夏卡爾的生平和經歷，對於愛與被愛有了新的理解。她認為，雖然夏卡爾身陷兩次大戰，但並沒有影響他「生而自由，愛而無畏」的大愛，在不幸中也要將心中熱愛照亮自己，並成為光來溫暖他人。

而光華高中圖書館也以「幸福拾光-夏卡爾的愛與美」為主題，除培育藝術解說員之外，並延伸美術、家庭教育、生活科技等課程，藉由「一道幸福之光」、「愛的故事」、「溫暖微光」等單元，讓國中部、高中部、幼兒保育科、綜合高中學生，有機會欣賞夏卡爾的作品特色，並透過彩繪、雕刻、撕畫、壓克力LED 燈座等特殊裝置，由同學自創完成「彩繪拾光」、「幸福花燈」、「刻畫LED 燈座」、「愛的禮物盒」等愛與美作品，大家共同集氣，傳遞滿滿的幸福與愛迎接2021年。

學生蔡潔羽認為，夏卡爾有家人的支撐才能有愛的靈感，所以她製作的「愛的禮物盒」，也是以家人的照片為大圓圈，中間放代表希望的紙星星，照耀每一位家人幸福平安。

學生鄭芷樺則用彩色奇異筆著色在回收的杯子，並用酒精噴灑產生漸層效果，貼上撕畫的花朵代表花開的希望、蜜蜂採蜜代表勤勞認真、以及破繭而出的蝴蝶象徵未來無限美好，夏卡爾讓我們學到了幸福就在生活周遭。

(中時 )