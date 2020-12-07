華爾街見聞報導，Sensor Tower商店情報資料顯示，2020年11月，大陸短影音平台抖音及其海外平台TikTok再次蟬聯全球行動應用（非遊戲）收入榜冠軍，在全球App Store和Google Play吸金超過1.23億美元，是2019年同期的3.7倍，增幅驚人。

若以市場來看，1.23億美元的收入中，中國版本的抖音貢獻了大約85％；美國市場排名第二，貢獻了8％的收入；土耳其市場排名第三，占2％。

營收榜第二至五名分別為YouTube、美國約會軟體Tinder、串流媒體平台Disney+和騰訊視頻。

今年10月，抖音及TikTok相加的營收還更加耀眼，在全球App Store和Google Play上吸金超過1.15億美元，是2019年10月的6.2倍。

報導稱，Sensor Tower的收入預估不包括應用內廣告，或者網約車、訂餐、網購等通過協力廠商支付管道產生的收入，不包括安卓平台的收入以及減稅收和退款等。

(工商 )