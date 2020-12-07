兒童舞台劇《阿波菲斯環遊世界大冒險》花蓮公演 帶著大小朋友環遊世界

無法搭機飛行，就讓外星人阿波菲斯帶著親子們一起環遊世界大冒險吧！

兒童舞台劇《阿波菲斯環遊世界大冒險》花蓮公演 民眾響應熱烈讚聲不斷。

兒童舞台劇《阿波菲斯環遊世界大冒險》花蓮公演 民眾響應熱烈讚聲不斷。

由花蓮市政府的邀請，由「社團法人新北市國際兒童教育協會」所主辦的兒童舞台劇《阿波菲斯-環遊世界大冒險》日前巡迴到花蓮站，於花蓮客家文化會館演出全台第30、31場的公益活動-《阿波菲斯環遊世界大冒險》。本次演出廣邀花蓮在地社福團體，並開放一般民眾免費索票入場，半天之內門票就索取完畢，將在本月12日帶領所有鄉親朋友一同享受歡樂的舞台劇親子時光。

市長魏嘉賢表示非常感謝【圓園方坊】劇團能夠來到花蓮，儘管東部地區在資源上有先天上的不足，但許多的藝術工作者每年都投入相當多的心力來到花蓮，讓在地的孩子也能受到更多元的藝術教育，也欣賞到優質的兒童劇團演出。

《阿波菲斯環遊世界大冒險》是一部結合地理知識與冒險探索的元素，讓孩子的視野與想像力能有更加全面發展的蒙特梭利兒童地理舞台劇。劇中主角阿波菲斯和球球一同引領大小朋友們乘坐太空飛船，遨遊世界七大洲融入各國文化以及語言。身兼團長、導演與編劇的方綉媚，本身即為有三十年經驗的蒙特梭利園長，在教學生涯中經由觀察孩子及與孩子互動中，發展出此劇本，所以劇中簡單逗趣的對話，句句都是孩子聽得懂的笑點。整場戲歡笑不斷又富涵教育意義，不少家長們都被圈粉、一看再看的忠實觀眾！

參與的演員全來自「社團法人新北市國際兒童教育協會」所屬的托嬰中心老師、家長及小朋友無酬演出，雖非出身科班，但藉由密集排練，場場有著精彩專業演出。搭配色彩繽紛的燈光效果、回味無限的樂曲，與觀眾們一齊奮力一躍，飛越宇宙與七大洲的界線，打開地理新視野。

此齣戲劇巡演多個縣市，尤其在北部演出場埸爆滿，即使是戶外表演，遇到下雨，粉絲們亦是踴躍穿著雨衣參與。至今已義演29場，累積近3萬人次觀賞。【圓園方坊】一直許願能到花東為親愛的孩子演出，因為他們始終相信：「可以用一場戲的時間，影響孩子的一輩子！」，果然在花蓮地區引起大小朋友的熱烈回響，門票已經索取一空，12月12日將會讓當地民眾在童話中帶著孩子一起環遊世界。

(中時新聞網)