新北市三峽區林姓整復師在工作室涉嫌對3位女客人性騷擾、性侵，其中有女客人因在網上訴苦，意外找到同樣遇害的女子，雙方互加好友，挺身而出報警求助，新北地檢署近日依利用權勢性交猥褻罪嫌起訴林男，而林男惡行被揭露後，陸續則有4位女子自行到警局報案。

起訴書指出，林男去年5月間，在自己的工作室以話術誘騙A女脫衣，並藉機以手指猥褻A女得逞，今年2月又以調整骨盆為由，要求另一客人B女換上寬鬆衣物，藉機搓揉胸部，甚至稱B女胸部下垂，用手按壓女子下體。直到有網友在網上發文，稱「我的女性朋友在北大遇到一個男按摩師，被碰胸部」，A女見狀留言，同樣遭林男猥褻的C女也回覆A女，2人互加好友，決定相約報案對林男提告。

檢方偵辦時，林男否認猥褻、性侵等犯行，但仍被依利用權勢性交猥褻罪嫌起訴。事件曝光後，有網友在臉書社團「iBeta 愛北大」發文，許多民眾都紛紛跳出來指控林男，甚至貼出林男名片，要求其他受害者站出來發聲。

三峽分局表示，事件曝光後已有4女陸續報案，其中2位已完成筆錄，打算提告，另2位已到新北地檢署提告，目前檢方已組成專案指揮偵辦此案，呼籲若有其他受害者須勇於出面，向警方報案。

(中時 )