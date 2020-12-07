梁舒涵、陳慕義、錦雯在三立、華視八點華劇《廢財闖天關》演活最「ㄎㄧㄤ」一家人，梁舒涵飾演「超MAN」女漢子，甚至不計形象搞笑，而夫妻檔錦雯和陳慕義從劇裡鬥嘴鬥到劇外，一開始兩人在台詞中穿插英文單字對戲，玩到後來覺得可以使用在戲中，意外產生搞笑的效果，也常笑翻現場的工作人員。

飾演梁舒涵媽媽的錦雯，劇中是個超ㄎㄧㄤ、喜歡說英文的歐巴桑，梁舒涵形容她是有著「櫻桃小丸子媽媽的外表，花媽的內心」的樂天媽媽，由於陳慕義的英文頗佳，她在現場常和陳慕義常練習英文，有次工作人員請大家準備錄影，錦雯就要陳慕義說「整裝錄影」的英文，陳慕義無奈地說：「我不會！」錦雯故意虧他：「阿不是好棒棒！」

對於演她女兒的梁舒涵，錦雯笑說：「她就是一副剛退伍回來的樣子。」他們「一家三口」堪稱是喜劇的家庭代表，在片場也十分有默契，錦雯也說她很久沒有感受到一進棚，就有這麼歡樂的氣氛。

錦雯、梁舒涵在《廢財闖天關》演母女。（三立提供）

錦雯其實從前很抗拒演媽媽，表示自己心裡的那道檻過不去，害怕就此被定型，還曾演過于子育的婆婆，當時心想：「我比她年輕，為什麼我要演她的媽媽？」在學校也總是被老師派演「媽媽」，有次她忍不住大聲說：「可不可以不要再找我演媽媽了！」反而被老師罵說：「妳現在這個年紀、這個狀態，本來就適合演媽媽，而且媽媽也有很多種。」因為這樣，她有陣子的心理壓力和狀態不是很好，但後來自己想開，慢慢調適心態，現在則是抱持正面態度，開心自信歡迎大家來找她演歐巴桑，甚至想演反差很大的媽媽，角色從懷孕、吸毒、懺悔、蛻變的生活寫實劇，「甚至找我演阿罵也可以！」

梁舒涵和邱昊奇有很多令觀眾捧腹大笑的對手戲，其實都是邊排戲邊玩出來的，兩人常常要努力憋著讓自己不要笑場，這角色對梁舒涵來說，最挑戰的地方是要裝Man的大聲講話，「我本身講話其實都是小小聲的，而且個性也很柔軟，很少大聲罵人。」和錦雯、陳慕義一同被稱為喜劇的家庭代表，她笑說要感謝劇中的爸爸媽媽這麼活潑，有他們在，她都可以很輕鬆，還被陳慕義笑說：「為什麼每次拍一家人的戲，妳都不用講話，不然就是一句台詞而已。」私下的她，個性像男生一樣大而化之，生活卻跟公主一樣，每天三餐爸媽都會問她要吃什麼，要煮給她吃，哥哥、弟弟也是對她特別禮讓，家裡辛苦的事都輪不到她，是名符其實的掌上明珠。她的每場活動總是全家總動員捧場，看到全家人為了她的工作而期待跟開心，是她持續努力的動力。

(中時 )