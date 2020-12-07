今1架運8反潛機 進入我西南空域 21:102020/12/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 國防部今發布，共軍運8反潛機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。根據國防部資料，共機這個月，僅12月3日曾侵擾我西南空域域。 此外，國民黨立委江啟臣今在立院質詢共機動態，國防部副部長張哲平說，共機飛進西南空域幾乎常態化，至於是否會一直這樣做，張哲平說不見得，共軍以前有遠海長訓，現在沒有做。 張哲平說，避免消耗戰，共軍如果是派慢速機來，我們就派慢速機應處。 加強北返疏運 高鐵左營發車今晚加開1班 航空運價回落 疫苗運輸成焦點 (中時 ) #西南 #空域 #國防部 #共軍 #防空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通緝女見警上門逃3樓喊不想活 友幫籌3萬罰金救回一命 15:582020/12/07 社會 F-16V性能提升案 軍方被迫2度追加預算 朝野狠批 鳳展專案是無底洞 04:092020/12/07 焦點要聞 政策與疫情重創經濟 印度建造第3艘航艦有問號 15:402020/12/07 國際 台積電511元創新高 台股14273點續寫紀錄 09:032020/12/07 財經 大陸1架運-8反潛機今日進入我西南空域 遭防空飛彈追監 20:022020/12/06 政治 F-16戰機性能提升案進度落後 本應交機55架、現交34架 10:172020/12/07 政治 派樂騰遲不出貨 買家轉投競爭者懷抱 04:102020/12/06 全球財經 美股三大指數齊攻頂後市聚焦紓困談判 04:102020/12/06 財經要聞 政治熱門新聞 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 【政新鮮】移工確診治療8千萬全民買單 許淑華批：他要負全責 - 政治 看完不挺萊豬候選人民調 沈富雄爆民進黨2022結局 - 政治 艋舺青山祭爆民怨 網友灌爆林昶佐臉書 怒轟：後悔投給你 - 政治 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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