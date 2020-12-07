運8反潛機。國防部提供。

國防部今發布，共軍運8反潛機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。根據國防部資料，共機這個月，僅12月3日曾侵擾我西南空域域。

此外，國民黨立委江啟臣今在立院質詢共機動態，國防部副部長張哲平說，共機飛進西南空域幾乎常態化，至於是否會一直這樣做，張哲平說不見得，共軍以前有遠海長訓，現在沒有做。

張哲平說，避免消耗戰，共軍如果是派慢速機來，我們就派慢速機應處。

(中時 )