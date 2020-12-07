美國總統當選人拜登7日正式公布公共衛生團隊名單，由加州檢察總長貝塞拉出任衛生部長、麻州綜合醫院傳染病主任瓦倫斯基擔任疾病防制與預防中心（CDC）主任，而防疫隊長佛奇也獲續聘，擔任首席醫療顧問，並續任國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任。

上述職位只有貝塞拉的任命須聯邦參院確認，一旦通過，貝塞拉將是美國首位西語裔衛生部長，也是拜登團隊內第二位拉美裔閣員。

拜登也提名前白宮經濟顧問齊安茲(Jeff Zients)擔任白宮防疫協調官，協助協調各聯邦機構的疫苗配送計劃，讓數億美國人民接受疫苗接種。

此外，拜登邀請曾經擔任美國公共衛生局局長(surgeon general)的莫西(Vivek Murthy)醫師再度重掌公共衛生局。

目前僅剩食品藥物管理局（FDA）局長與美國聯邦醫療保險和補助服務中心負責人（CMS）兩職缺還在物色人選。

(中時 )