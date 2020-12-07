台塑企業Formosa玩具基地「玩具環島，讓愛圍繞」今天下午抵達嘉義縣新港鄉扶緣服務協會。（台塑提供／張亦惠嘉縣傳真）

台塑企業Formosa玩具基地發起了《玩具環島，讓愛圍繞》活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地6個單位一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體，7日從彰化出發來到新港素園。

「哇！這台車好特別！路過的民眾都忍不住停下腳步注視滿載二手玩具的行動玩具車，今天玩具車從彰化出發採逆時針環島送愛心，來到第2站－新港素園，將二手玩具捐贈予嘉義縣扶緣服務協會。

行動玩具車除了捐贈玩具送愛心之外，也依照社福團體需求，提供活動帶領服務，由玩具基地夥伴聯合台塑企業各管理處志工，陪伴長者進行玩具拆解、團康、桌遊等活動，讓長者從活動中獲得樂趣及成就感，實現「玩具環島，讓愛圍繞」的理念。

「塑膠產業龍頭，帶頭進行塑膠玩具回收」，台塑目前已在全台企業各廠區設置回收箱，彰化及台中地區的台亞加油站也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中給需要的人。

(中時 )