大陸電動車廠近日掀起增發潮，在美股上市的大陸電動車廠小鵬汽車7日也傳出即將跟進，擬增發4,000萬美國存託股票（ADS）。消息一出，小鵬汽車盤前股價一度跌逾10％。

華爾街見聞報導，小鵬汽車表示，公司希望將此次募集的資金用於：一，研究和開發其智慧電動汽車以及軟體，硬體和資料技術；二，銷售和行銷以及擴大銷售和服務管道以及超級充電網路，以及擴大國際市佔；三，對智慧電動汽車核心技術的潛在戰略投資；四，包括運營資本需求在內的一般公司目的。

此外，承銷商仍有600萬ADS的超額配售權。此次小鵬汽車的增發，瑞士信貸證券、摩根大通證券、美國銀行證券和花旗集團全球市場公司將作為聯合承銷商。

報導稱，華福證券認為，2020年下半年以來新能源汽車景氣度快速恢復，一方面資本市場對行業憧憬極高，另一方面造車成本高昂，新能源車廠仍須補充資本繼續充實自身的造車能力。

事實上，上週包括理想汽車、比亞迪等大陸電動車廠才宣布增發計畫。12月2日，理想汽車向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，計畫增發4,700萬股美國存托股票（ADS），淨籌資額約16.02億美元。

此外，比亞迪則在12月3日晚間發佈公告，擬發行不超過1.83億股的H股，所得淨募集資金擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。比亞迪公告發佈後，港股比亞迪電子連續兩個交易日下跌。

(工商 )