駐日代表謝長廷日前返台大談日本福島食品進口議題，要求媒體必須全蹲下才願意受訪，遭國民黨立委陳玉珍批評態度高傲。謝長廷今天坦承自己「的確有這樣的要求」，並解釋原因，強調如果因此造成記者不舒服，或傲慢的印象，「願意在此表示歉意」。

謝長廷今天在臉書表示，報載有立委批評我：12月5日受訪時要求記者就定位才受訪「態度高傲」，「我的確有這樣的要求」。他也解釋，事情是這樣的：12月5日他參加高座會大會前，記者堵在門口，對於要在開會前受訪或結束後才受訪？「我有猶豫」。

因為時間不多了，主辦人已經在裡面等，日本駐台代表泉裕泰也還沒有抵達，他在門口受訪如果媒體堵麥，擔心秩序大亂造成干擾，「過去曾有媒體把麥克風幾乎塞到我鼻子的經驗，真的有點怕怕」，所以請祕書跟媒體協商，請攝影跟記者就定位，保持防疫安全距離受訪。

謝長廷強調，他抵達時秩序很好，(媒體)也有要他站就定位，但當他站定位後，突然有幾位媒體拿麥克風站起來，已經擋住排在定位的攝影機，也有點混亂，所以他要求大家恢復定位才受訪，「如果因此造成記者不舒服，或傲慢的印象，願意在此表示歉意」。

(中時 )