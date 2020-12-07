繼陳淑芳勇奪金馬影后的《孤味》票房破億後，7日全台狂賣1.5億元後，同樣緊追在後的，由曾敬驊、陳昊森主演的《刻在你心底的名字》7日晚間也突破億元大關，成為今年第2部億萬賣座國片，也是台灣影史首部破億的同志電影。

值得一提的是，去年與王淨主演電影《返校》的曾敬驊，演出第2部片《刻在》同樣創票房佳績，堪稱票房幸運星，他表示：「很謝謝來電影院看《刻在你心底的名字》所有的觀眾支持，希望看完電影的我們，可以重新找回與家人朋友、戀人最難以忘懷的回憶。」

憑《返校》獲金馬獎入圍肯定的陳昊森則說：「努力的陪著這個電影到這，真的很充實，謝謝一路以來的點點滴滴，謝謝大家的大力支持，也謝謝所有辛苦的團隊，隨著時間也真的要畢業了，真希望來一場盛大的畢業典禮！謝謝粉絲們的大力支持，來日再會。」

監製瞿友寧也表示感激，「票房破億對我們全體團隊，是一個非常重要的里程碑，對這樣類型的電影來說、對我們來說，也都是莫大的鼓舞，並且讓我們產生巨大的力量，希望這部電影能帶給更多更多的人，改變他們的想法，讓他們在生活當中，去創造出一種對於所有愛情尊重的空間。」

(中時 )