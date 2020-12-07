《女力報到》演員為了「女力報到聖誕愛無限歌舞劇」賣力彩排。（TVBS提供）

今年12月25日耶誕節當晚，TVBS信望愛永續基金會將舉辦「聖誕愛無限」音樂慶典，除邀請多名重量級歌手獻唱，TVBS 歡樂台八點檔連續劇《女力報到》人氣演員，也將在節目中聯袂演出「女力報到聖誕愛無限歌舞劇」，向世界散播歡樂散播愛。

為求最佳表現，《女力報到》演員梁瀚名、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白、王建復、楊雅筑、王上菲、王樂妍、林芷芸為了聖誕音樂劇齊聚彩排，所有人都是第一次又唱又跳演出音樂劇，被問起誰是「肢障」，大家眼光立刻投向梁瀚名跟楊雅筑。楊雅筑笑說自己雖然演過舞台劇，但也只有一次，好在這回是跟大家一同演出，但為了避免露出破綻，她盡量不讓自己站第一排，能夠跟大家一起唱跳、歡慶耶誕節就已經非常興奮。深怕自己成為「老鼠屎」的梁瀚名笑說過去自認歌喉跟舞技都還不錯，直到一次拍攝《女力報到》片尾曲，發現全場只有自己跟大家反方向，所以這次在家會偷偷加緊練習。

《女力報到》演員為了「女力報到聖誕愛無限歌舞劇」賣力彩排。（TVBS提供）

《女力報到》演員為了「女力報到聖誕愛無限歌舞劇」賣力彩排。（TVBS提供）

曾是偶像團體成員的王樂妍，對於有機會參與音樂劇演出十分興奮，她說好像回到從前和團體一起練舞的感覺。至於對自己唱跳原本就很有信心的陳謙文，因為看到梁瀚名跟楊雅筑跳舞的狀況，信心大增，笑稱可以充當他們倆的老師。他也透露自己曾經為了節目練過舞、還教過小朋友，未來希望可以朝唱跳歌手發展，平常去健身房時，都會在跑步機上邊跑邊大聲唱歌，練肺活量。

問起今年怎麼過耶誕節，楊雅筑身為《女力報到》的康樂股長，每年也都會規劃交換禮物，今年是第三年跟大家一起過節。王建復說：「今年應該會到我家交換禮物，大家一起煮火鍋。」被問起收過最爛的交換禮物，大家指向游小白，尹彥凱爆料去年抽到游小白送的「芝麻粉」，放到今年都還沒喝完，而且很重。游小白說因為大家拍戲很累，要準備給大家養生才送芝麻粉，可是「用心良苦」！演員們期待音樂劇演出的同時，也不忘向死忠粉絲喊話，屆時別忘了準時欣賞音樂劇、以及他們在戲劇中的表現，對他們來說就是最好的耶誕禮物。

(中時 )