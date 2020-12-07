三井outlet擁有搭配港口設計的貨櫃市集、海港碼頭等特色元素，並有超過170家國內外知名品牌進駐。（陳世宗攝）

來到梧棲老街感受百年歲月激盪的歷史雲煙；沒有叫賣市集、沒有擁塞觀光人潮有種寂寥之感，那是繁華過後的素靜，歷史沉澱後的滄桑！（陳世宗攝）

交通部觀光局公佈30個經典小鎮，台中市由梧棲及霧峰入選！觀光局公佈梧棲是海港型旅遊景點，可結合梧棲漁港、梧棲老街等，探訪九降風的故鄉！市議員陳廷秀表示，歡迎全省各地民眾來梧棲小鎮與霧峰區觀光旅遊，體驗截然不同的屯區與海線觀光新風情。

觀光旅遊局指出，交通部觀光局第二階段為配合TAIWAN TOURISM 2030白皮書，由各風景區管理處盤點資源，推薦具有觀光發展潛力小鎮。梧棲入選是因為擁有海景風光，台中港結合海洋郵輪旅遊，三井outlet時尚生活，具美食與休閒娛樂購物功能是海港型旅遊景點，同時可以結合梧棲漁港、老街及沿海真武宮、朝元宮等廟宇文化串連，梧棲漁港只是其中的一環，並非全部的原因。

新高港文教基金會說，梧棲漁港原本是在台中港信號台旁，行政區屬於梧棲區，後因台中港開發行政區移到清水區，很多外地民眾會誤以為梧棲漁港就在梧棲區；甚至地方曾數度討論過是否要「改正」，卻因年代久遠，加上地方民眾早以習以為常就延用至今，位在何區已不重要。

觀光旅遊局強調，中央選定的經典小鎮，其實清水或梧棲區並不重要，只要是台中海線，透過點、線、面串連成中部海線藍帶旅遊動線，彼此可互蒙其利最重要；觀光客並不在乎是清水區或梧棲區，從高美溼地、梧棲漁港、三井outlet到龍井區麗水漁港，提供都會區民眾洗滌身心靈的好去處。

(中時 )