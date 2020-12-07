為推動公寓大廈管理維護、提升居住品質，基隆市政府歷年舉辦「優良公寓大廈評選」活動，分為3組，從755個公寓大廈選出前三名，此外，更設立外觀維護特色獎，由琉璃圓公寓大廈獲選。

基隆市政府都市發展處指出，本市目前共成立755個公寓大廈，評選分為大型公寓大廈組、中小型公寓大廈組、長青公寓大廈組，依計畫規定，評選過程分為2階段，除書面初評外，評選委員還得實地走訪社區，本年度最終由「上堤花園廣場」、「同心圓」、「寫意山水」社區，分別奪下「大型」、「中小型」、「長青組」組別第一名，各組別前三名均可獲得獎金及獎牌。

都市發展處長徐燕興說，市府近年來專業者協助社區成立管理委員會，目前共協助輔導成立39個公寓大廈管理委員會，讓許多大樓得以進入自治，提升住家品質，此外，為進一步鼓勵各大樓，優良公寓大廈評選項目，從一般組織運作、住戶違規情事之制止、社區財務文件保管，更進一步增加環保、綠美化、節能減碳、資源回收等項目。

這次「優良公寓大廈評選」結果，「大型公寓大廈組」冠軍「上堤花園廣場」、亞軍「巴塞隆納」、季軍「海洋大學世界」；「中小型公寓大廈組」冠軍「同心圓」、亞軍「新天鵝堡」、季軍「樹里院」；「長青公寓大廈組」冠軍「寫意山水」、亞軍「第一特獎」；「社區主題特色獎」外觀維護特色獎，由琉璃圓公寓大廈獲得。

(中時 )