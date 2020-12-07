大陸經濟在疫情受控後持續復甦。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌7日表示，大陸經濟預計2020年底可完成V型反彈，料2021年GDP增長可達8.6％，主要得益低基期因素，但政策將趨向正常化。朱海斌指，大陸經濟的反彈將循「雙速模式」，包含投資、出口的生產製造率先恢復，其後消費跟上，預期V型反彈將於2020年底完成，屆時大陸經濟將重回疫情前的增長軌道。

香港經濟日報報導，朱海斌表示，小摩維持對大陸經濟2020年增長2％、2021年增長8.6％的預測，除了國際旅遊相關領域，經濟活動自2020年底起應可重回正軌，不過政府政策正常化或減弱經濟增長動力。隨著經濟復甦，應對疫情衝擊的財政措施將逐步停止，同時亦需避免過度投資，以及協助經濟增長動力由公營轉向私營投資，由投資轉向消費。

人民幣方面，朱海斌預期人民幣2021年將繼續升值，人民幣兌美元匯價2021年中料升至6.35元，2021年底再升至6.25元，主要受大陸經濟基本面、美國大選結果、官方容忍更高的匯率靈活性支持。

不少國企近期相繼出現債務違約，朱海斌稱，市場憂慮政策正常化、去槓桿將觸發信貸及流動性壓力，引發新一輪國企債務違約，但他對此並不憂慮，反而容許國企債務違約是正面發展，因可在快速發展的債務市場建立市場規範。

(工商 )