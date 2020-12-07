中信兄弟今天做出教練團異動，由原本的二軍總教練林威助接掌一軍兵符，「助總」表示，自己帶兵最基本的要求就是「禮貌、尊重、態度」，之後同樣也是強調這幾點，他說：「只要到了球場就是要把『開關』打開，把態度展現出來，不容許有鬆散的態度。

兄弟在今年台灣大賽浪費3勝1負的「聽牌」優勢，遭統一獅逆轉，再度與總冠軍擦身。今天兄弟球團開會後做出決議，由林威助執掌一軍兵符，原本的一軍總教練則改任一軍首席教練，二軍總教練由原一軍外野守備教練林明憲接任，其餘一二軍教練團成員，確認後將陸續公佈。

林威助成為中信集團接手後的第6位總教練，接下這份重擔後，「助總」表示，在二軍執教的3年，最基本的要求就是「禮貌、尊重、態度」，也感受到二軍球員們的成長。

「每位球員都有積極想要把自己練得更強、變得更好的上進心，接任一軍總教練後也是會強調這幾點。」林威助強調，只要到了球場就是要把「開關」打開，把態度展現出來，不容許有鬆散的態度。

他認為，打職業棒球要爭冠並不容易，但是只要把每個小細節做好，展現出身為職業球員應有的態度，相信就會離總冠軍越來越近，「至於球團給予三年合約的肯定，有種被球團賦予期待的使命感，我們就是一年一年努力做到最好。」

(中時 )