邁入12月，北台灣民眾對東北季風增強越來越有感，這陣子全台清晨夜晚接近20度的低溫也讓薑母鴨、羊肉爐、火鍋業者生意興隆。不過皮膚專科醫師黃靜雯分享，門診來了一位頂著滿頭「紅豆冰」的男性患者，頭皮腫脹且冒出膿包，細問才知道是一周吃3次麻辣鍋，毛囊刺激過度導致發炎。

據《ETtoday》報導，黃靜雯醫師分享，一位40多歲男子因一周吃3次麻辣鍋，頭頂狂冒痘，宛如「紅豆冰」，壓到還會感受到刺痛感而就醫。經檢查發現是因為男子進補過度，加上原本就有輕微毛囊炎，才會腫得不像樣，還冒出膿包。

黃靜雯指出，其實毛囊炎是很普遍的皮膚疾病，一般分為細菌性及黴菌性2種，例如青春期冒的痘痘就是毛囊炎的一種。毛囊炎發生原因主要跟個人體質、生活環境有關。通常因夏天潮濕悶熱，毛囊較好發炎，不過台人秋冬有「進補」習慣，愛吃麻辣鍋、薑母鴨、麻油雞等重口味美食，讓毛囊炎發作機率暴增。

黃靜雯表示，毛囊是提供毛髮養分生長的地方，不限於臉部、頭皮，身體也可能出現毛囊炎。大多數患者多為輕症，基本上塗抹外用藥膏即可；不過嚴重恐引起化膿，若沒立即治療導致感染擴大，當心變成蜂窩性組織炎。

醫師建議，治療毛囊炎除了配合藥膏、藥物處方箋外，自身生活習慣更為重要。飲食最好避開辛辣油膩食物，平時少熬夜。另外，為了讓皮膚透氣，不要穿太過貼身的衣物，以及不透氣的衣料材質，並適當做身體清潔，就能減少毛囊炎反覆發作機率。

(中時新聞網)