沒喝咖啡就頭痛？醫師教你怎麼減咖啡

台南市一名26歲的林小姐，早上總是需要一杯咖啡提神，有時為了精神集中，會再追加1至2杯。持續5年後，她發現偶爾不喝咖啡時會頭痛，但只要喝上一杯咖啡，症狀就會改善。台南市立醫院家醫科許維芸醫師建議，可逐步減量，或停喝2至9天；若擔心精神不濟影響工作，可選在假日停喝，經1至2個月後，身體會逐漸適應，而若有頭痛症狀也可先服用藥物控制。

許維芸醫師表示，長期攝取咖啡會有成癮症狀，只要1至2天未攝取，就會產生戒斷症狀，如頭痛、疲勞、警覺下降、憂鬱等。許維芸醫師建議，患者可逐步減半每日咖啡量，再改用低咖啡因的咖啡或茶替代，並養成不熬夜的生活習慣。經過1至2個月，林小姐早上沒有咖啡，一樣可以精神奕奕地上班，偶爾一杯咖啡調劑身心、也不怕上癮。

許維芸醫師指出，咖啡其實對人體也有好處，除了醒腦、調整時差，還能加強運動員的表現。長期適量飲用，更可以降低第二型糖尿病、腎結石、痛風、肝硬化、帕金森氏症等疾病發生率。但咖啡過量，可能導致失眠、焦慮、血壓上升、心律不整，更大劑量甚至可能致死。

許維芸醫師建議，一般人每日應攝取低於400毫克的咖啡因，也不要在短時間內，攝取超過200毫克咖啡因。而孕婦每日不應攝取超過200毫克咖啡因，小於12歲的兒童也不要攝取咖啡因，青少年則每日不應攝取超過100毫克咖啡因。醫師也提醒，像是紅茶、綠茶、可樂、能量飲、巧克力、某些止痛藥，也都含有咖啡因。

許維芸醫師說，本身有廣泛性焦慮症、胃食道逆流症狀者，就不建議過量攝取，以免病情加重。另外，睡前6至8小時，最好不要再喝咖啡或含咖啡因飲品，避免影響睡眠。而某些降血壓、抗凝血、心律不整、神經科藥物，會與咖啡因發生交互作用，建議諮詢醫師再飲用咖啡。

(中時 )