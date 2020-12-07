國民黨團27日不滿綠營厚臉皮護航，雙方在立法院內爆發混戰，行政院院長蘇貞昌趁機進行施政報告，但卻遭藍營新一代女戰神鄭麗文「機關槍」式炮轟30分鐘。今日鄭麗文更在節目中爆料，稱蘇揆為人蠻橫易怒，甚至還曾經在公開活動中痛罵過蔡總統30分鐘。

鄭麗文7日在政論節目《國民大會》中表示，蘇貞昌欺善怕惡，且他這個人很蠻橫，在民進黨內出名的「歹逗陣」，民進黨的人都知道，「他嫌小英歹逗陣，基本上蘇貞昌就是嫌所有的人都歹逗陣」。

鄭麗文指出，從蘇貞昌當年跟駐日代表謝長廷槓成那樣，講話講得那麼難聽，刀刀見骨，「就知道為何內政部長徐國勇在內閣理會那麼悽慘，就知道為何警察局的人事蘇貞昌要跳過徐國勇，給徐國勇難看」，如今謝系子弟兵散的散，或者過得很淒慘 。

鄭麗文透露，蘇貞昌的個性很蠻橫，他以前在台北縣政府的時候，「動不動就摔公文，很容易暴怒」。同時，鄭麗文更爆出驚天秘辛，蘇貞昌之前曾在屏東縣同鄉會上痛罵蔡英文30分鐘，搞得大家都很尷尬，且據現場人士轉述，蘇貞昌講得很酸很難聽，讓大家都很傻眼。

鄭麗文直言，蔡英文實在是找不到人，才找他當行政院長，並痛批蘇揆「臉皮比犀牛皮還厚」，一心想給藍委們下馬威，「照理講在國會裡面他是不能這麼囂張的」。

鄭麗文也說，老百姓不希望我們的行政院長每天隨時出一張嘴要羞辱別人，並呼籲蘇揆要知道有7成民意反萊豬，不要只想靠一張嘴把死的說成活的，「你自己的官員都不敢吃了，還叫老百姓來吃，怎麼可能？怎麼可能有這種行政院長？為了當官這樣子秀下限，台灣的悲哀。」

(中時新聞網)