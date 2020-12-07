國際支持台灣聲量創新高，外交部長吳釗燮強調，他對我國未來推動參與WHA案充滿信心。對於大陸近期對澳洲進行系列的經濟制裁行為，他說，台灣會與澳大利亞站在一起，給予支持，並呼籲理念相近國家團結合作，與澳大利亞攜手面對大陸壓力與不當霸凌。

吳釗燮於12月2日接受英國「衛報」澳洲分社駐臺記者Helen Davidson專訪，訪談內容於今（7）日透過網路報導形式刊出，議題包括兩岸關係、台灣參與國際事務、台灣與澳洲關係等。

針對中國侵略性的軍事擴張行動，吳釗燮表示，台灣將持續對美國採購防衛性武器，以展現捍衛國家主權與安全的決心。

他說，我國期盼與美國、日本、澳大利亞及印度等理念相近國家加強情資交換及經驗交流，共同守護共享價值及區域和平穩定。對大陸政府施行港版國安法，並摧毀香港民主價值，我方也予以譴責並將持續落實對香港人民的支持與協助。

有關台灣參與世界衛生大會（WHA）情形，吳釗燮指出，今年國際支持台灣參與WHA的聲量再創新高，美國、日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等國領導人及高階政府官員，以及許多國家的立法部門均公開支持台灣，雖然中國強力阻擾且不斷擅自曲解聯大第2758號決議，但是國際友我動能逐年累增。對我國未來推動參與WHA案他充滿信心，強調台灣2300萬人口的健康安全權益不容被忽視。

大陸近期對澳洲進行系列的經濟制裁行為，吳釗燮強調，澳大利亞並不孤單，台灣會與澳大利亞站在一起，給予支持，並呼籲理念相近國家團結合作，與澳大利亞攜手面對大陸壓力與不當霸凌。

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(中時 )