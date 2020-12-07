圖二：Barbour Supa Commander油布外套（綠）3萬6600元。（Barbour提供）

曾參與《飢餓遊戲》、《我就要你好好的》演出的英國演員山姆克萊弗林，外型出眾的他曾獲選為全球百大帥哥，更被以防風防水、耐用聞名的百年英國品牌Barbour相中，為全新推出的頂級系列「Gold Standard」擔任代言人，為證實該系列防風保暖實力，特別於1月份至氣溫凜冽的蘇格蘭高地-格倫科峽谷拍攝宣傳照，而形象片一放到山姆克萊弗林的社群平台後，觀看次數逾三十萬。

Barbour的獨家油布材質可抵抗惡劣氣候，受到英國皇室獲頒三張皇家認證，其中Gold Standard更為經典，這次將品牌最受歡迎的10款外套升級，如採用Thermore®專利智慧保暖內裡，搭配皮革、粗花呢、天然Corozo果實鈕扣設計，其中Barbour Supa Beaufort油布外套是山姆克萊弗林最喜歡的品項，同時也是深受英國皇室喜愛的經典款式之一。

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