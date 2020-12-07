28歲羅蘭（Roland）以帥氣外型、超高社交力風靡大眾，他還創下年薪高達日幣3億元紀錄，還讓羅蘭擁「日本第一牛郎」、「夜之帝王」的稱號，而羅蘭也相當親民，他樂於在推特分享心情小語，但羅蘭今（7日）卻罕見吐自己的煩惱。

羅蘭稍早在推特發文「最近的煩惱，通訊錄很難看懂」，他還曬出手機通訊錄的截圖，只見列表上的聯絡人都顯示是「俺以外（我以外的人）」，而這其實和羅蘭的名言「世界上只有2種男人，我，和除了我以外的」有關。

未料，羅蘭的通訊錄，全部都被稱為「我以外的人」，到底聯絡人列表中有誰，卻也成為日本第一牛郎的煩惱，細心網友還看到亮點「所以都是男的」、「太好笑了」、「雖然我很擔心，但我還是笑了」、「看不出來是誰啦」。

其實，羅蘭的名言不只「世界上只有2種男人，我，和除了我以外的」，他還曾說過：「如果我認真做男公關的話，法國的葡萄園大概都要滅絕了」、「你的年薪只是我的時薪」等名言，至今仍為眾人津津樂道。

(中時新聞網)