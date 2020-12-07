防彈少年團狂掃8獎。（摘自防彈少年團官方推特）

遠傳friDay影音昨（6日）天獨家直播韓國2020MAMA亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards），直播突破200萬人次觀看，該平台以衛星訊號提供台灣觀眾高畫質的內容，更推出全台首創跨國直播即時中譯字幕組，讓台灣韓迷可以同步得知偶像們的得獎感言，官方也公布了直播收視前三名，人氣女團TWICE就攻佔了冠亞軍，防彈少年團搶佔第三名。

TWICE在典禮上大曬辣腿，讓網友收看直播狂噴鼻血，除了表演〈I CAN’T STOP ME〉和〈MORE ＆ MORE〉外，更演唱新歌〈CRY FOR ME〉給足粉絲驚喜。雖然這次錯失最佳女團連霸，讓粉絲替他們抱屈，但TWICE仍拿下「最受歡迎藝人」和「WORLDWIDE FANS CHOICE」，同時也是遠傳friDay影音直播該獎，台灣人最愛看的韓團，顯見人氣。

而狂掃8獎的防彈少年團狂掃「年度歌手」、「年度專輯」、「年度歌曲」與「年度全球偶像」4項大獎，是全場最大贏家。他們更擔任該獎表演壓軸，帶來〈ON〉、〈Life Goes On〉和〈Dynamite〉等三曲。還透過AR方式，在演唱〈Life Goes On〉，讓因傷在休養中的成員SUGA也意外現身在舞台銀幕上。

2020MAMA亞洲音樂大獎典禮精彩內容，已在遠傳friDay影音上架，網友可以重溫支持的偶像得獎與表演瞬間。

(中時 )