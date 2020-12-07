新冠肺炎來勢洶洶，全球多個藥廠將疫苗研發時間由原本約十年，大幅縮短至一年多，外界關注當中的隱憂。香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌提到，疫情下研發疫苗時間大減，參與研發過程只有數萬人，外界掌握的數據有限，料暫時未能看到人類接種疫苗後，潛在長期可能副作用，但是疫情下市民無免疫抗體，有效對付新型病毒亦須接種疫苗，否則社區爆發如海浪般接連湧來，市民感染後亦有後遺症，經濟大受影響，認為接種疫苗的好處遠超於害處。

許樹昌進一步解釋，疫苗研發可分為三個階段，前期以動物測試包括猴子及老鼠等，確保動物接種疫苗後有效，之後進行人類接種測試，第一期只招募數十人，觀察他們接種後的即時副作用以及有否出現抗體，當數據顯示良好及無明顯危害後，到了第二期通常招募數百至數千人測試有效的劑量，最後知道有效保護率的劑量後，再讓數萬人參與測試。

疫情下研發疫苗時間大大縮短，只能掌握接種者兩個月的數據，加上整個過程只有數萬人參與，許樹昌預料，部分長期副作用或未能呈現，有時很罕見的副作用不是數萬人可以看到，他以豬流感疫苗為例，指相關流感疫苗時會有一百萬分之一機會出現「吉巴氏綜合症」，患者在接種疫苗後，隔一段時間肌肉突然癱瘓以及透不到氣，需要插喉，不過，他認為，即使有極少機會可能出現嚴重副作用，但接種疫苗仍是好處遠超於害處，要對比現在的死亡率再作衡量，現在的疫情死亡風險遠高過百萬分之一。

至於外界對於疫苗成效有所擔憂，許樹昌指新冠肺炎始終是新病毒，自己不會有抗體，加上政府將為市民免費接種，市民接種疫苗的誘因高，他說：「當你見到一波、二波、三波、四波猶如海浪般一直湧來，市民自然會去打，否則會是一個循環，你可能感染，病情可以很嚴重及有後遺症。」

(中時 )