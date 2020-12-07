東北季風影響，宜蘭縣已有局部豪雨發生，今（７）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。（氣象局）

明(8)日受東北季風及南方雲系影響，北部及東北部容易下雨，降雨時間長，中部及花蓮也有短暫雨，南部及台東也有局部短暫雨，溫度方面，北部及東北部一整天氣溫約18至20度，感受較涼，其他地區低溫約18至21度，高溫由於雲多有降雨也會下降一些，約24至27度；10-12日東北季風稍減弱，13日起下波東北季風再增強。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天南方有雲系上來，基本上全台灣都有降雨機率。氣象局針對北北基宜４縣市發布大雨特報，今(7日)晚至明(8)日東北部宜蘭地區、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨機率。南部則是山區比較容易有降雨，但預計雨勢並不大，但多少會有些累積雨量，對水庫的挹注仍待觀察。這波東北季風預計影響到周三(9日)。

溫度方面，明天北部及東北部一整天氣溫約18至20度，其他地區低溫約18至21度，高溫由於雲多有降雨也會下降一些，約24至27度中提醒民眾依溫度變化適時增減衣物。

台灣颱風論壇臉書表示，明天起台灣上空水氣增加，北部、東部持續下雨，西部地區也陸續有下雨機會，預計周三(9)水氣達到最多，至於雨量多寡得看雲雨帶的發展。

未來幾天天氣，周四(10)日東北季風稍減弱，周五(11)、周六(12)北部、東北部天氣仍稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，中南部山區亦有局部短暫雨。

下周日(13)、下周一(14)日起下一波東北季風再度增強，這波冷空氣有機率挑戰冷氣團強度，但仍待後續觀察。

(中時 )