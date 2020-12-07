俄國波羅的海艦隊指揮官諾薩托夫(Alexander Nosatov)7日證實，俄國正強化在波羅的海海港城市加里寧格勒的兵力，目前已部署1個完整的摩托化步兵師(涵蓋1個戰車團)，以因應北約近年來在該區域不斷增兵。

《路透社》報導指出，加里寧格勒是俄國在立陶宛與波蘭之間的飛地，莫斯科於二戰結束前自德國手中占領該地區。然而，它不但是俄國波羅地海艦隊海航部隊的大本營，俄國與北約軍機更經常在波羅的海領域玩「貓捉老鼠」的攔截遊戲，加上北約不斷強化東翼的戰略態勢，讓這座城市軍事化程度愈來愈高。

諾薩托夫指控，西方軍事同盟在這附近部署裝甲戰車單位、多國戰術單位與其它打擊單位，俄國強化軍事力量不過是「回敬」北約。「為回應此一威脅，俄軍指揮官不得不採取對等的措施；其中一種就是部署完全成熟的摩托化步兵師，目前已加入波羅的海的陸軍部隊」。

他補充道，新到部的單位包含摩托化步兵、砲兵與獨立的戰車團。此外，還有30輛T-72B3M戰車、1艘配備巡弋飛彈的護衛艦，以及數量不明的Su-30戰鬥機。他強調，明年增援的腳步將會持續加快。

報導分析，俄國與西方國家關係，近來已陷入冷戰後的最低盪。不論是俄國併吞烏克蘭的克里米亞，到駭客干涉美國大選，以及敘利亞議題的回應，都讓雙方日益緊張。

事實上，芬蘭國防部日前才指控2架Su-27疑似在今年7月底「短暫入侵」該國領空，讓歐俄邊境情勢更為緊張。

甚至，早在2019年，俄國媒體便報導加里寧格勒共有5個航空團，其中1支戰鬥機團使用Su-27，1支使用Su-24的攻擊航空團、攻擊直升機團、反潛直升機團與運輸機團，以及再1支戰鬥機團，制空能力明顯改善。

就地面部隊而言，先前就已增派戰車團與配備Iskander-M巡弋飛彈的飛彈旅。如今再次增兵；或許，正像普丁說的美俄關係已跌落谷底，根本「沒甚麼好破壞的」，也讓俄國增加在波羅的海的兵力，以回擊北約兵力增強。

(中時新聞網)