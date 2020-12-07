香港演員林國斌武打演員出身，因外貌與四大天王中的黎明極為相似，因而時常被人誤認。早年演出的角色皆以反派為主，其中最讓人印象深刻的，就是電影《破壞之王》裡面的斷水流大師兄，當中「都是垃圾」的台詞，至今還讓人津津樂道。

林國斌近日參加談話節目，談及當時與周星馳合作《破壞之王》合作的點滴，他在節目中透露，當時因與藍潔瑛走得比較近，正好藍潔瑛和星爺關係不錯，因此才有機會互相認識。某次星爺找林國斌見面，說有個角色很適合他，一見面就問林國斌：「你介不介意把衣服拉高讓我看一下？我想看你有沒有贅肉」，此舉的確讓林國斌有點嚇到。

大師兄的經典台詞「都是垃圾」至今仍是經典 (圖/ 翻攝自網路)

星爺說，因為有個角色叫大師兄，是漫畫，他的樣子跟你一模一樣；因此，林國斌也成功拿到斷水流大師兄這個角色。被問到和星爺合作時的感受，林國斌說他是一個「很厲害的人」，每當他出現在片廠，原本嘻嘻哈哈的氣氛馬上安靜下來，很有威嚴。

林國斌更說，很多人都覺得星爺的電影無厘頭，演出也十分即興，但實際上所有畫面都是計算好的，絕對不是現場即興創作，想到什麼拍什麼。

(中時新聞網)