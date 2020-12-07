拜美國黑色星期五購物節，及新產品第三季上市之賜，喬山（1736）7日公布自結11月合併營收29.8億元，月增9.7％、年增20.92％，累計今年前11月合併營收243.37億元、年增11.53％，均創同期歷史新高，若以美元表達，年增為16.7％。其中，喬山11月家用器材銷售，仍呈現供不應求的市況，營收月增26.5％、年增2.24倍；另商用市場11月營收月增8.2％。

喬山表示，依產業季節特性，第四季是健身器材銷售最旺一季，尤其12月是營運高峰，今年由於疫情的關係，民眾對健康的重視度提升，線上活潑的數位課程，及APP吸引更多人開始保持運動習慣，將健身運動的人口，帶到高點，整體市場規模擴大，銷售持續火熱。

喬山11月家用器材銷售，仍呈現供不應求的市況，營收月增26.5％、年增2.24倍。在美國黑色星期五購物節帶動下，喬山自有門店及線上購物的健身器材，幾乎搶購一空，且在電商單日銷售額，更是去年11月整月銷售額的2倍以上。

喬山透露，集團今年在全球布建了許多家用器材新通路，新產品也在第三季上市銷售，再加上新增生力軍-旗下越南廠，加入製造行列，主力生產Horizon家用健身器材。由於越南廠具備成本及關稅結餘的優勢，在三箭齊發的助威下，喬山的家用器材銷售，屢創佳績。

至於喬山的商用健身器材市場，則持續復甦中，11月營收月增8.2％，因近期疫苗的上市的好消息，更有助於健身房的加速復甦。目前歐美大型健身房業者，對於未來成長趨勢樂觀看待。例如，荷蘭上市公司Basic Fit日前宣布將持續擴張展店，期望2022年達成1,250家健身房的目標。

同一時間，喬山新型商用產品Cardio 2020，蓄勢待發上市，在商用市場回溫當中，將搶占先機，提升市占率。

喬山指出，今年3月併購日本富士醫療器（Fujiiryoki），迄11月止，累計認列Fujiiryoki營收達36億元，是喬山今年累計營收成長功臣之一。法人認為，因12月耶誕節加持，Fujiiryoki12月營收，仍約有4億元的業績表現。

另外，商用健身房回溫，健身房遞延的裝機需求，預估可在疫情和緩後，陸續發酵，再加上Fujiiryoki營收的貢獻，喬山2021年營運展望樂觀。

喬山說，雖市場預估疫情平緩之後，全球家用器材需求，可能減緩，惟喬山今年已大幅布局新的家用通路、新產品，及擴增越南家用製造基地，預估明年喬山家用健身器材的成長動能，仍可延續。

(工商 )