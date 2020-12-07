北市一名男子阿明（化名）4年前在網路上遇到自稱「小娜」（化名）的女子，兩人交往後論及婚嫁，因認定對方已是生命中的另一半，毫不猶豫陸續匯給對方17萬元，但小娜某日突然對阿明說，家裡欠錢，被人帶到酒店逼上班，阿明不知所措急得報警，警察一聽就知是詐騙手法，說服阿明配合釣出幕後主嫌，果然逮到邱姓男子等6名共犯，台北地檢署調查後，將這6嫌起訴，但阿明迷戀的小娜真實身分卻成謎。

從事保全工作的阿明2019年初報案時表示，他2017年在網路結識的未婚妻小娜，被人綁架強押到酒店上班賣淫，請求警方幫忙救人，但員警詢問阿明小娜的身分資料時，阿明卻說得不清不楚，只說見過小娜，而且雙方已經論及婚嫁，但不確定是否她的女朋友，員警一聽就覺得有鬼。

員警當下判斷阿明是遇到詐騙集團，於是說服他配合對方要求，到台北捷運西門站出口，付給對方開出的金額贖人，警方再於一旁埋伏逮人，果然約定時間一到，出現2名可疑男子，一舉將人逮捕，再循線找到在幕後指使的邱姓男子，北檢偵訊後將邱男送辦，邱嫌最後被判刑4個月，得易科罰金，領錢的2人因為不知情，獲不起訴處分。

儘管警方識破這是一起詐騙案，但阿明先後已依小娜的要求，陸續匯款17萬8千元到其指定帳戶，檢警再陸續查出丁姓等6人，涉嫌提供帳戶供詐欺集團使用，由檢察官依法提起公訴，其中3人已認罪，但阿明見過的小娜真實身分，仍在追查中。

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(中時新聞網)