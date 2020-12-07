原本親密的另一半，分手後竟變恐怖情人，嘉義一名男子阿宗（化名），與女友美美（化名）分手後，因為要不到美美的欠款，於是想要報復前女友，便在臉書上PO出美美的照片，要大家公審美美長相，還在16萬人社團裡說她是「鬼娃娃」，阿宗一時衝動的行為，也必須付出代價。

阿宗與美美原本是情侶關係，兩人分手後，阿宗想要討回當時美美跟自己借的錢，想不到美美避不見面，錢要不回來的阿宗，內心相當不滿，今年5月透過自己的臉書，公開美美多張照片，並嘲諷表示「阿宗嫂，誤差值真大」、「真面熟的臉孔，又差真多」等。

在自己的臉書嘲諷還不夠，阿宗接著在臉書社團「嘉義大小事」，也公開美美照片，讓大家公審前女友外表，更笑她像鬼娃娃。此舉被美美發現後，氣炸截圖蒐證，隨即到警局報案並提告求償。

嘉義地院審理此案時，認為阿宗僅因為債務關係，短時間就在網路上公開美美照片，還羞辱對方外表、以及貶低人格，雖然事情發生後，阿宗沒有與美美和解，也沒取得原諒，但審酌阿宗對犯行坦承不諱，最後依公然侮辱罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)