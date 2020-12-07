俄羅斯聯邦安全局(FBS)逮捕了1名涉嫌洩漏重要軍事科技機密的科學家阿納托利·古巴諾夫（Anatoly Gubanov），他可能透露俄國的高超音速機密給外國。

防衛部落格(Defense Blog)報導，莫斯科的萊佛托沃地方法院( Lefortovo District Court)裁定，古巴諾夫涉嫌犯有叛國罪。如果被定罪，古巴諾夫將面臨最高20年的監禁。

執法人員透露，古巴諾夫將高超音速飛行載具的發展數據移交給了外國。此人與歐盟一起為民用高超音速客機的國際項目HEXAFLY-INT（High-Speed Experimental Fly Vehicles -INTernational）合作。

該項目始於2014年，研究高速民用客機的概念技術可行性，目標是以7~8馬赫的速度搭載大量乘客巡航飛行，這個速度是現在客機的8~10倍。

在HEXAFLY-INT項目中，俄羅斯的中央空氣流體力學研究所、巴拉諾夫中央航空發動機研究所（CIAM），格拉莫夫飛行研究所（LII），以及莫斯科航空力學和飛行工程所（DAFE）、中央空氣流體動力學研究所（TsAGI）等等研究單位都有參與。而古巴諾夫所在的研究單位是TsAGI。

雖然這項研究主要是民用航空器，但它的技術目前各國都還不完全具備，而且各大國正在進行高超音速武器的研發競賽，因為飛行在7馬赫以上時，幾乎沒有有效的攔截能力。

古巴諾夫來自俄國航空與太空事業的「世家」，他的岳父名叫是李昂尼德·什卡多夫（Leonid Shkadov），是著名的科學家，也是蘇聯航空業的負責人之一。

自1979年以來，古巴諾夫一直在TsAGI工作，帶領著NIO-2（飛機和火箭空氣動力學系）的一個部門，他的5個孩子中，有3個也在航空業工作。

(中時新聞網)