一項針對有症狀新冠患者的研究顯示，只要抽血進行蛋白分析，可獲悉病人的免疫反應，並預測病人是否需要進入加護病房，甚至是可能的存活率。如果這種檢測方式在醫院獲准設立，最急需救命的病患將可更早得到照顧，提高他們的生存機會。

在醫院幾乎床位滿載之際，大量病患湧入醫院時，醫療人員必須面臨病患是否該送加護病房等艱難抉擇，這項抽血檢驗可讓他們立即做出正確的決定，提高醫護的信心。

柏林夏里特醫學大學教授拉斯勒與其同僚，年初在新冠病患血液中發現27種蛋白質，這些蛋白質依病患症狀嚴重性而不同。他們自此追蹤160名入院後接受抽血檢測的患者，以探究是否能藉血液來預測病況的進展。

拉斯勒說，他們的想法是希望提供醫師，關於病患病況的「數位圖畫」。例如新冠病患中，會出現一種稱為「快樂缺氧」的現象，也就是病患未覺得身體不適，但情況卻急轉直下。

拉斯勒指出，他們從病患血液中發現，這類病人早已出現感染反應。若病人入院抽血後發現類似情況，醫師便可預估患者40天後可能會的病況發展，藉此及早提供救命療法，挽救患者性命。

(中時 )