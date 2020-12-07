台股成交爆大量，使元大金11月獲利再衝高。根據元大金在7日所公告的最新自結獲利，元大金旗下元大證券在股市成交量爆大量帶動經紀業務收益再衝高，以及自營投資實現可觀的投資收益雙雙加持之下，元大證券稅前獲利24.32億、稅後獲利19.09億，再創獲利高峰，並帶動全體金控獲利續揚，迄今元大金前11個月稅後總獲利228.51億，亦以EPS 1.88元位列全體金控前四強。

元大證券今年7月受惠於股利收益加持，稅後獲利當時以19億創下近幾年來的單月獲利新高紀錄，11月雖然沒有股利收益加持，但元大證券挾龍頭券商之姿，悉數掌握台股大盤上攻、日均成交量已近3,000億所帶動的經紀業務商機，同時自營部門的財務操作亦有斬獲，是加持元大證獲利最主要的兩大力道，貢獻獲利比重均超過45％，此外包括證券子公司元大證金，及韓國等海外子公司亦貢獻3.29億的轉投資收益，因此元大證券在11月獲利再攀高峰。

在證券子公司獲利大好的同時，元大金也同步為銀行「強身健體」，超前布署預先以最高規格來預先增提備抵呆帳約7.83億元，其中有6.73億元已預先為OBU所參與的一宗海外聯貸案「兆恆水電」等3件授信案提列呆帳準備，其中兆恆水電即採100％全數提足；對此元大金高層指出，元大以最嚴格的要求來檢視銀行資產，並預作準備，在11月加碼提存之後，元大銀的逾放比目前為0.12％、全體放款覆蓋率為1.54％、備抵呆帳覆蓋率則超過1000％。

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